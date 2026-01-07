به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره۷ اعلام کرد: انتخابات سراسری هفتمین دوره شورا‌های اسلامی و میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان دریازدهم اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.

بر این اساس، ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی شهر‌ها از ۲۱ دی ماه آغاز وتا ۲۷ دی ماه ادامه می‌یابد و ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی روستا‌ها هم از۲۴ تا۳۰ اسفند ماه خواهد بود.

ثبت‌نام داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، بندر انزلی، بستان‌آباد، نقده و اشنویه و بندرعباس از ۲۹ بهمن ماه آغاز و تا دوم اسفند ادامه می‌یابد.

ثبت‌نام داوطلبان انتخابات اولین میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان‌های آذربایجان شرقی، تهران، خراسان جنوبی و خوزستان از۱۹تا ۲۵ دی خواهد بود.