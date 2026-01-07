پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزشوپرورش گلستان گفت: امسال از ۲۸ هزار معتکف در استان، ۹۰ درصد آن دانش آموز بودند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ قدرتاله نظری در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه آموزش، تعطیلی ندارد افزود: در مواردی، به سبب شیوع آنفلوآنزا یا ناترازی انرژی، آموزش غیرحضوری شده است.
او افزود: توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی گلستان از اول دی آغاز شده است و به مدت ۵ ماه، هر هفته ۲ وعده شیر رایگان توزیع میشود.
نظری ادامه داد: اجلاسیه استانی دانشآموزان و فرهنگیان شهید، بهمنماه برگزار میشود.
او گفت: "هر دانشآموز، یک مهارت" رویکرد آموزشوپرورش در استان است.
نظری با بیان اینکه ۵۵ طرح آموزشی، مهر امسال تحویل آموزشو پرورش شد افزود:۳۵ طرح تا پایان امسال و ۳۰ طرح تا مهر ۱۴۰۵ آماده و تحویل خواهد شد.
او افزود: از ۴هزار کودک بازمانده از تحصیل، اکنون به سههزار و ۵۰۰ نفر رسیدیم.
قدرت اله نظری ادامه داد: برنامه داریم، اردوگاه دانشآموزی آشوراده را تا هفته دولت ۱۴۰۵ به بهرهبرداری اولیه برسانیم و ساخت زائرسرای دانشآموزی در مشهد مقدس، در دستور کار است.
او گفت: مرحله اول اردوگاه دانشآموزی علیآبادکتول، هفته معلم ۱۴۰۵ به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: پیرو تفاهم با راه و شهرسازی قرار است به فرهنگیان فاقد مسکن و واجد شرایط، در همه شهرهای گلستان بهغیر از مرکز استان، زمین داده شود و به دنبال تامین منابع تسهیلاتی هستیم.
او افزود: همه مطالبات و معوقات فرهنگیان گلستان تسویه، به روز و پرداخت حقالتدریسیها، منظم و ماهانه شده است و همچنین فرآیند رتبهبندی فرهنگیان از مهر آینده آغاز میشود.