پخش زنده
امروز: -
تأمین کالاهای اساسی در آذربایجان غربی با اولویت روستا بازارها در چارچوب بسته اقتصادی دولت پیگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: در اجرای بسته اقتصادی دولت و طرح معیشتی جدید، تأمین کالاهای اساسی با اولویت روستا بازارها دنبال خواهد شد و اتحادیههای استانی و اصناف مکلف به همکاری در این زمینه هستند.
محمدرضا اصغری در جلسه ستاد مدیریت تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی و دامی و کالاهای اساسی استان اظهار داشت: علاوه بر فروشگاههای تعاونی روستایی، فروشگاههای زنجیرهای و تعاونیهای مصرفی که با توزیع متناسب کالاهای اساسی موجب ثبات قیمتها و تعادل در بازار شوند، سهمیه مورد نیاز خود را دریافت خواهند کرد.
وی افزود: خوشبختانه وضعیت تأمین کالاهای اساسی و نهادهها در کشور و استان مطلوب است و نگرانی در این مورد وجود ندارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: پایش مستمر بازار و اولویتدهی به روستا بازارها، در کنار همکاری اتحادیهها و اصناف، میتواند زمینهساز مدیریت بهتر عرضه کالاهای اساسی و تحقق اهداف بسته اقتصادی دولت در حوزه امنیت غذایی باشد.