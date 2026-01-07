پخش زنده
با حضور رئیسکل دادگستری استان زنجان نخستین شعبه دادگاه خانواده در شهرستان ابهر افتتاح شد.
حجتالاسلام علی فرجیبرحق در آیین افتتاح دادگاه اختصاصی خانواده ابهر، با تأکید بر جایگاه والای خانواده در دین مبین اسلام و اهمیت آن در نظام حقوقی کشور، اظهار کرد: با توجه به نقش بنیادین خانواده در جامعه و نگاه ویژه قانونگذار به این نهاد، قانون دادگاههای اختصاصی خانواده تصویب شده است.
رئیسکل دادگستری استان زنجان با اشاره به مسئولیت و رسالت مهم این دادگاهها، تصریح کرد: امید است با فعالیت این شعب تخصصی و با رویکردی مبتنی بر صلح، سازش و تحکیم بنیان خانواده، شاهد کاهش اختلافات خانوادگی و حل مؤثر مشکلات و دعاوی مرتبط باشیم.
حجتالاسلام فرجیبرحق خاطرنشان کرد: هدف اصلی قانونگذار در پیشبینی دادگاههای اختصاصی خانواده، تحکیم و استحکام بنیان خانواده و رسیدگی دقیق و عادلانه به مسائل این حوزه است.
در حاشیه افتتاح دادگاه خانواده، رئیس کل دادگستری استان از ساختمان در حال احداث دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان و نیز برخی شعبات حقوقی دادگستری بازدید و با برخی از مراجعین مردمی دیدار نمودند.