به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر بنیاد خیریه آبشار عاطفه‌ها بخش الوار گرمسیری اندیمشک گفت: به مناسبت ایام ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر ۱۲۰ بسته معیشتی میان خانواده‌های نیازمند در این بخش توزیع شد.

سمیه گلشاهی افزود: از جمله اقلام این بسته‌های معیشتی برنج، روغن، حبوبات و ماکارونی به ارزش ۴ میلیارد ریال است که توسط خیران و مردم نیکوکار تهیه و تامین شده است.

وی ادامه داد: خیرین و نیکوکاران ساکن بخش الوار گرمسیری می‌توانند کمک‌های نقدی و غیر نقدی خود را به دفتر این بنیاد واقع در شهر حسینیه - مقابل دادگاه عمومی تحویل دهند.