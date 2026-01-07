پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استانداری، بر لزوم نظارت مؤثر برای جلوگیری از اختلال در بازار و معیشت مردم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مجیب حسنی در نشست بررسی وضعیت تامین کالا و مدیریت اجرای طرح عرضه برخی کالاها با ارز آزاد در بازار استان گفت: دستگاههای متولی اجرای این طرح به عنوان مجری باید به گونهای عمل کنند که مشکلی در بازار و معیشت مردم ایجاد نشود.
وی مبارزه با گرانفروشی، مدیریت بازار و پیشگیری از احتکار کالا را مهم برشمرد و از دستگاههای متولی خواست با حضور مستمر در بازار و نظارتهای میدانی، اطمینان خاطر لازم را در مورد تأمین کالاهای مورد نیاز و مبارزه با گران فروشی را برای مردم فراهم کنند.
حسنی همچنین از فرمانداران سراسر استان خواست با راهاندازی گشتهای مشترک، نظارت مستقیم و میدانی بر وضعیت بازار و فروشگاههای سطح شهرستانهای خود داشته باشند.