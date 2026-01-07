پخش زنده
امروز: -
اولویت دولت در راستای حمایت از توسعه و تقویت موسسات خیریه، بهویژه برای کمک به قشرهای کمدرآمد جامعه، در نشست شورای توسعه و حمایت شهرستان مهاباد اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این نشست که با حضور نجمالدین تمری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار ویژه مهاباد برگزار شد، اعلام شد درخواست تعدادی از موسسات مردمنهاد مبنی بر صدور و تمدید مجوزها مورد تصویب قرار گرفته است.
تمری تصریح کرد: هدف از تشکیل این جلسات، حمایت از سازمانهای مردمنهاد و توسعه این سازمانها بهمنظور ارائه خدمات مطلوب به مردم شهرستان مهاباد است.
وی افزود: دولت بهطور جدی برای فراهمکردن بسترهای قانونی و مناسب بهمنظور فعالیت مؤسسات خیریه و مردمی تلاش خواهد کرد.
این اقدام دولت نشاندهنده عزم و اراده مقامهای محلی برای بهبود شرایط زندگی قشرهای آسیبپذیر و ارتقای سطح خدمات اجتماعی در این شهرستان است.
به گفته تمری، حمایت از موسسات خیریه نه تنها به ارتقاء رفاه عمومی کمک خواهد کرد، بلکه به تغذیه و تقویت روحیه همیاری و همکاری در میان اقشار مختلف جامعه نیز میانجامد.
بهنظر میرسد با ادامه این روند، بتوان شاهد تحولی مثبت در عرصه حمایت از قشرهای کمدرآمد و تقویت موسسات خیریه در شهر مهاباد بود.