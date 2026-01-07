پخش زنده
اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا درباره ایران با واکنش تند نخبگان دانشگاهی مازندران همراه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در پی اظهارات اخیر دونالد ترامپ، نخبگان دانشگاهی استان با محکوم کردن این سخنان، تأکید کردند: ملت ایران، ملتی حسینی است و مسائل و موضوعات داخلی خود را بدون دخالت بیگانگان و در چارچوب منافع ملی حل میکند.
دانشگاهیان مازندرانی، سخنان رئیسجمهور آمریکا را نمایش توخالی و فاقد پشتوانه واقعی دانسته و اعلام کردند: فردی که کارنامهای جز بحرانسازی، ناامنی و تخریب کشورها در منطقه و جهان ندارد، صلاحیت اظهارنظر درباره آینده ملت ایران را ندارد.
آنان با بیان اینکه دخالت قدرتهای بیگانه نهتنها منجر به آزادی و رفاه ملتها نمیشود، افزودند: تجربههای گذشته نشان داده است که چنین دخالتهایی، کشورها را با بحرانهای عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مواجه میکند.
نخبگان دانشگاهی مازندران همچنین تأکید کردند: ملت ایران با تکیه بر توان داخلی، وحدت ملی و روحیه استقلالطلبی، اجازه نخواهد داد تهدیدها و فضاسازیهای رسانهای دشمنان، خللی در مسیر پیشرفت و عزت کشور ایجاد کند.