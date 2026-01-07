پخش زنده
وزارت حملونقل روسیه روز چهارشنبه تایید کرد که ارتباط با نفتکش «مارینرا» در پی سوار شدن نیروهای دریایی آمریکا بر عرشه این شناور از دست رفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت حملونقل روسیه در بیانیهای اعلام کرد: «نیروی دریای دریایی آمریکا در ساعت ۱۲:۰۰ هفتم ژانویه به وقت گرینویچ وارد شناور شد و پس از آن ارتباط با این کشتی از دست رفت.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «کشتی مارینرا در تاریخ ۲۴ دسامبر موقتا مجوز ناوبری با پرچم روسیه را دریافت کرده بود.»
وزارت حملونقل روسیه ادامه داد: «نیروهای نظامی آمریکا در آبهای آزاد بر عرشه مارینرا سوار شدند که با مفاد کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل بر سر حقوق دریاها در تضاد است.»
فرماندهی اروپایی ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد نفتکش «مارینرا» که پیشتر با نام «بلا-۱» شناخته میشد را در شمال اقیانوس اطلس توقیف کرده است.
توقیف این نفتکش با ادعای «نقض تحریمهای آمریکا» صورت گرفته است.
پیشتر یک مقام آمریکایی به رویترز گفته بود که ایالات متحده پس از بیش از دو هفته تعقیب در سراسر اقیانوس اطلس، در تلاش برای توقیف نفتکش مارینرا است.
این توقیف که میتواند تنشها با روسیه را تشدید کند، پس از آن رخ داد که این نفتکش که در ابتدا با نام بلا-۱ شناخته میشد، از «محاصره» دریایی نفتکشهای تحریمشده توسط ایالات متحده عبور کرد و تلاشهای گارد ساحلی ایالات متحده برای ورود به آن را ناکام گذاشت.
این مقام که نخواست نامش فاش شود، گفت که این عملیات توسط گارد ساحلی و ارتش ایالات متحده انجام میشود.