استاندار در نشست بررسي مسائل حوزه شيلات سیستان و بلوچستان، با تذکر جدي به عدم ساماندهي لنج‌ها و شناورهاي غيرمجازگفت: اقتصاد دريامحور زماني معنا پيدا مي‌کند که نتيجه آن در معيشت مردم و امنيت شغلي جامعه صيادي ديده شود.

ضرب الاجل 10 روزه استاندار براي تعيين تکليف لنج‌هاي غيرمجاز و سوخت شناورها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، منصور بيجار افزود: تعيين تکليف شناورها و لنج‌هاي غيرمجاز بايد دقيق، سريع و بدون تعارف انجام شود؛ همچنين موضوع سوخت شناورها بايد به شکل روشن و اجرايي حل شود تا زندگي صيادان درگير بروکراسي و تصميم‌هاي معطل‌مانده نشود.

وی همچنين با صدور دستوراتي جداگانه، رسيدگي و جبران خسارت وارده ناشي از طوفان روزهاي گذشته به لنج‌ها در بندر پزم را خواستار شد.

استاندار نقش فرمانداران شهرستان‌هاي ساحلي را در اجراي سياست‌ها و ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌ها تعيين‌کننده دانست و تصريح کرد: براي بهره مندي از ظرفيت عظيم دريا نيازاست فرمانداران نظارتها را جدي بگيرندودرجهت حل مشکلات صيادان گام بردارند.