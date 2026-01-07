پخش زنده
استاندار در نشست بررسي مسائل حوزه شيلات سیستان و بلوچستان، با تذکر جدي به عدم ساماندهي لنجها و شناورهاي غيرمجازگفت: اقتصاد دريامحور زماني معنا پيدا ميکند که نتيجه آن در معيشت مردم و امنيت شغلي جامعه صيادي ديده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، منصور بيجار افزود: تعيين تکليف شناورها و لنجهاي غيرمجاز بايد دقيق، سريع و بدون تعارف انجام شود؛ همچنين موضوع سوخت شناورها بايد به شکل روشن و اجرايي حل شود تا زندگي صيادان درگير بروکراسي و تصميمهاي معطلمانده نشود.
وی همچنين با صدور دستوراتي جداگانه، رسيدگي و جبران خسارت وارده ناشي از طوفان روزهاي گذشته به لنجها در بندر پزم را خواستار شد.
استاندار نقش فرمانداران شهرستانهاي ساحلي را در اجراي سياستها و ايجاد هماهنگي ميان دستگاهها تعيينکننده دانست و تصريح کرد: براي بهره مندي از ظرفيت عظيم دريا نيازاست فرمانداران نظارتها را جدي بگيرندودرجهت حل مشکلات صيادان گام بردارند.