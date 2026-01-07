در حال حاضر، مهاباد دارای ۴۳ هزار متر مربع فضای گلخانه‌ای است که برنامه‌های توسعه‌ای، افزایش این سطح و جهش تولید از ۱۰۰۰ تن به ۱۳۰۰ تن محصول را نوید می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که زمین‌هایی که پیش‌تر به عنوان شوره‌زار و اراضی بایر شناخته می‌شدند، اکنون با تکیه بر سرمایه‌گذاری و دانش فنی روز، به گلخانه‌هایی مجهز تبدیل شده‌اند. این تغییر ساختار، نتایج ملموسی در حوزه تولید و اشتغال به همراه داشته است.

منصور پارسا زاده، مدیر فنی و تولید گلخانه، در حاشیه فعالیت بر روی محصولات گوجه فرنگی، بر اهمیت کنترل دقیق محیط کشت برای دستیابی به کیفیت و کمیت بالاتر محصولات تأکید کرد.

در مجهزترین گلخانه‌های استان آذربایجان غربی که در این شهرستان واقع شده‌اند، بیش از ۳۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند. رضا سواری، مدیر یکی از این گلخانه‌ها، همراه با یکی از کارگران، بر پایداری و مزیت‌های این نوع اشتغال تأکید داشتند.

کشت گلخانه‌ای با مزیت‌هایی که نسبت به کشت فضای باز دارد، به قولی یک تیر و چند نشان است.

هدایت عبدلی، مسئول واحد باغبانی و گلخانه‌ای مهاباد، در تشریح برنامه‌های آتی شهرستان اعلام کرد که در کنار فضای فعلی ۴ هکتار و ۳ هزار متر مربع، قرار است ۱۳ هزار متر مربع فضای گلخانه‌ای جدید نیز به‌زودی کار کشت در آن آغاز شود.

عبدلی افزود: این توسعه موجب خواهد شد که تولید فعلی که بیش از یک هزار تن است، با ورود فاز‌های جدید به هزار و سیصد تن افزایش یابد و امنیت غذایی منطقه تقویت شود.

در مجموع، توسعه کشت گلخانه‌ای در مهاباد، نمونه‌ای موفق از تلفیق دانش کشاورزی نوین با پتانسیل‌های منطقه‌ای برای ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید است.

کشت گلخانه‌ای در شهرستان مهاباد به عنوان راهکاری کلیدی برای تولید پایدار در تمامی فصول سال معرفی شده است. این رویکرد که به مدیریت بهینه مصرف آب و انرژی کمک شایانی کرده، منجر به افزایش چشمگیر سطح زیر کشت و اشتغال‌زایی شده است.