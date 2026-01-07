به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه هفته دوازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ امارات امروز چهارشنبه ۱۷ دی تیم اتحاد کلباء میزبان الوصل بود که این بازی با تساوی ۲ به ۲ به پایان رسید.

احمد نوراللهی، محمد محبی و سامان قدوس سه بازیکن ایرانی اتحاد کلباء در ترکیب اصلی تیم خود به میدان رفتند، اما نکته عجیب اینکه شهریار مغانلو باوجود گلزنی در دیدار قبلی در این بازی نیمکت نشین بود.

مغانلو در نیمه دوم و در دقیقه ۵۷ به جای محبی وارد زمین شد و ستاره این بازی لقب گرفت.

مغانلو در دقیقه ۶۴گل نخست تیمش را با پنالتی که سامان قدوس گرفت به ثمر رساند.

او در دقیقه ۸۱ هم با ارسال سامان قدوس از روی نقطه کرنر گل دوم را به ثمر رساند و جالب اینکه بعد از هر دو گلی که به ثمر رساند خوشحالی نکرد و به نظر می‌رسد که خود را آماده جدایی از اتحاد کلباء می‌کند.

---

- در جدول لیگ امارات تیم العین با ۲۷ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های الوحده (تیم محمد قربانی، مبین دهقان و رضا غندی پور) با ۲۴، الوصل با ۲۲، شباب الاهلی (سعید عزت اللهی، سردار آزمون و مرصاد سیفی) با ۲۰ و الجزیره و النصر (تیم مهدی قائدی) با ۱۸ امتیاز دوم تا ششم هستند. تیم اتحاد کلبا (تیم شهریار مغانلو، سامان قدوس و احمد نوراللهی) با ۱۶ امتیاز هفتم و البطائح (تیم فرهاد مجیدی) با ۶ امتیاز در رده چهاردهم (قعر جدول) جای دارند.