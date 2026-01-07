پخش زنده
برای نخستین بار نیروگاه خورشیدی در یکی از مدارس شبانه روزی روستای شهرک مطهر شهرستان بشاگرد راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کل آموزش وپرورش هرمزگان گفت: این نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۲۰ کیلو وات و با اعتبار ۹۰۰ میلیون تومانی خیران راه اندازی شده است.
منوچهر ضیایی هدف از راه اندازی این نیروگاه خورشیدی را تأمین برق پایدار مدرسه، کاهش هزینههای آموزشی و رفاهی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و خوابگاهی عنوان کرد.
وی به نقش زیرساختهای انرژی در ارتقای کیفیت آموزشی اشاره کرد و افزود: این کار نمونهای از سرمایهگذاری ماندگار در آموزش و حمایت از عدالت آموزشی است.
مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در مدارس، علاوه بر رفع بخشی از نیازهای زیرساختی مناطق کمبرخوردار، مسیر حرکت به سمت انرژی پاک پایدار و حفاظت از محیط زیست را نیز هموار میکند.
جمشید خرمی فرماندار شهرستان بشاگرد گفت: ساخت این نیروگاه خورشیدی در مدرسه شبانهروزی، اقدامی مؤثر برای ارتقای خدمات عمومی و آموزشی در بشاگرد است و میتواند در پایداری خدمات و کاهش فشار هزینهای مدارس نقشآفرین باشد.
امروز همچنین مدرسه دو کلاسه روستای بیسکاو با زیر بنای ۱۰۱ متر مربع و اعتبار ۲ دومیلیاردو پانصد هزار تومان با ظرفیت ۲۰ دانش آموز به بهره برداری رسید.