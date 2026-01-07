تیم شهید املاکی لنگرود از میزبان خود گل گهر سیرجان با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد و کاسپین شهر بهشت هم در مصاف با تیم کود گلفام آمل، بازی را با نتیجه ۳ بر صفر واگذار کرد.

۲ باخت حاصل تلاش تیم‌های گیلانی در لیگ دسته اول والیبال مقابل رقبا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهارچوب هفته دوازدهم و از گروه سوم رقابت‌های لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور تیم شهید املاکی لنگرود در سیرجان به مصاف تیم گل گهر این شهر رفت که در پایان با نتیجه ۳ بر صفر مقابل حریف خود شکست خورد.

همزمان با این دیدار تیم کاسپین شهر بهشت دیگر نماینده استان در این رقابت‌ها، از گروه دوم این مسابقات در سالن شهید محسنی رضوانشهر به مصاف تیم کود گلفام آمل این شهر رفت که در پایان با نتیجه ۳ بر صفر مقابل میهمان خود شکست خورد.