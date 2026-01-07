مدیرکل بیمه سلامت خوزستان از تامین و توزیع ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار از سازمان بیمه سلامت ایران به استان برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا رضایی اظهار کرد: این اعتبار در جهت پرداخت مطالبات بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، مراکز دیالیز، داروخانه‌ها، پزشکان، مراکز ترک اعتیاد، درمانگاه‌ها و سایر مراکز طرف قرارداد هزینه شده است.

وی افزود: بیمه سلامت در بیمارستان‌های دولتی، بین ۹۰ تا ۹۸ درصد هزینه‌های درمانی اقشار آسیب‌پذیر شامل مددجویان نهاد‌های حمایتی، بیماران خاص و صعب‌العلاج و سایر گروه‌های مشمول را تقبل می‌کند و نقش موثری در کاهش پرداخت از جیب مردم دارد.

مدیرکل بیمه سلامت استان خوزستان ادامه داد: همچنین این سازمان، بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از روستاییان و عشایر استان خوزستان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار داده و خدمات گسترده‌ای را به این جمعیت ارائه می‌دهد.

رضایی تصریح کرد: با این تخصیص تاکنون مجموع مبالغ پرداخت‌شده از سوی بیمه سلامت استان خوزستان طی یک ماه اخیر، به بیش از پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

وی پیش از این اعلام کرده بود که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بیمه‌شده در استان است که حدود ۴۵ درصد از جمعیت خوزستان را تشکیل می‌دهند؛ از این تعداد، تنها ۲۰۰ هزار نفر حق بیمه پرداخت می‌کنند و مابقی، جمعیتی هستند که حق بیمه آنها توسط دولت پرداخت می‌شود.