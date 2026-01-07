به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در سال ۱۳۱۴، رضاخان با الگوبرداری از سیاست‌های غرب‌گرایانه، فرمان کشف حجاب را صادر کرد؛ فرمانی که اجرای آن با برخورد‌های خشن، تحقیر زنان محجبه و محدود کردن حضور اجتماعی آنان همراه شد. بسیاری از زنان مؤمن، سال‌ها خانه‌نشین شدند تا مجبور به کنار گذاشتن حجاب نشوند و جامعه، هزینه‌های سنگینی برای این اجبار فرهنگی پرداخت.

کشف حجاب رضاخانی، پروژه‌ای تحمیلی و تقلیدی از غرب بود که با هدف تغییر سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و تضعیف باور‌های دینی، در دوران حکومت پهلوی اول اجرا شد؛ سیاستی که نه‌تنها آزادی به همراه نداشت، بلکه با زور و خشونت، حق انتخاب را از مردم سلب کرد.

پس از گذشت ۹۰ سال از آن فرمان ننگین، امروز، جمهوری اسلامی ایران با مرور این رویداد تاریخی، بر یک اصل مهم تأکید دارد که هویت زن مسلمان ایرانی در انتخاب آگاهانه، کرامت انسانی و احترام به ارزش‌های دینی معنا می‌یابد. پیام کشف حجاب رضاخانی برای امروز، ضرورت هوشیاری در برابر جنگ نرم و تلاش دشمنان برای تغییر باور‌ها و سبک زندگی جامعه است.

سالگرد کشف حجاب رضاخانی، فرصتی برای بازخوانی تاریخ و عبرت‌گیری از تجربه‌های تلخ گذشته است. پیامی که امروز نیز می‌تواند راهنمای صیانت از ارزش‌ها و تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی در برابر هجمه‌های فرهنگی باشد.