پس از گذشت ۷۵ روز از پاییز کم‌بارش، از نیمه دوم آذرماه سامانه‌های بارشی فعال وارد کشور شدند و بارندگی‌ها و برف، طراوت را به زمین‌های تشنه بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی گفت: در هفته‌های اخیر سامانه‌ای بسیار فعال به‌ویژه در جنوب کشور مستقر شد که بارش‌های قابل توجهی به همراه داشت. بر اساس آمارها، پس از بارندگی‌های یک ماه گذشته، میانگین بارش کشور با جهشی محسوس به حدود ۷۵ میلی‌متر رسیده است.

استان‌های کرمان، هرمزگان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین میزان بارندگی را دریافت کرده‌اند، در حالی که استان‌هایی مانند گیلان، لرستان، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، قزوین، همدان و تهران در زمره کم‌بارش‌ترین مناطق کشور قرار دارند.

احد وظیفه رئیس مرکز اقلیم سازمان هواشناسی نیز با اشاره به بارش‌های اخیر گفت: در حوزه زاگرس برف نسبتاً خوبی ثبت شده و شرایط امسال نسبت به سال گذشته بهتر است. به عنوان نمونه، استان هرمزگان به طور متوسط ۱۷۲ میلی‌متر بارندگی دریافت کرده، در حالی که سال گذشته تا این زمان تنها حدود ۸ میلی‌متر بارش ثبت شده بود.

با این حال، وضعیت بارش در شمال فلات مرکزی همچنان نگران‌کننده است. رئیس سازمان هواشناسی با بیان اینکه مجموع بارش کشور حدود ۱۱ درصد نسبت به میانگین بلندمدت افزایش یافته، تأکید کرد: به دلیل توزیع نامناسب بارش‌ها، استان‌هایی مانند تهران، البرز و قزوین همچنان بیش از ۶۰ درصد کاهش بارندگی دارند.

بر اساس گزارش دفتر اطلاعات و داده‌های آب ایران، میزان پرشدگی سد‌های کشور به حدود ۳۵ درصد رسیده است. سد‌های استان‌های کرمان و هرمزگان بیشترین حجم ورودی آب را داشته‌اند، اما در استان‌هایی نظیر تهران و البرز، موجودی سد‌ها نسبت به سال گذشته بین ۳۶ تا ۸۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.

کارشناسان سازمان هواشناسی بر تداوم مدیریت سخت‌گیرانه مصرف آب تأکید دارند. احد وظیفه معتقد است صرفه‌جویی باید همچنان ادامه یابد و در کنار آن، تغییر رویکرد مدیریت منابع آبی ضروری است.

سحر تاجبخش نیز بازچرخانی آب، استفاده از آب‌های خاکستری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جمع‌آوری آب در پایین‌دست را از راهکار‌های مهم برای تأمین پایدار آب شرب عنوان کرد.

سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده است که در ماه‌های دی، بهمن و اسفند بارش‌های زمستانه در حد معمول در کشور ادامه داشته باشد.