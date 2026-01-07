پخش زنده
تیمهای خراسان رضوی، گلستان، آذربایجان غربی و توابع تهران به مرحله نیمهنهایی مسابقات والیبال قهرمانی پیشکسوتان ایران جام اساتید والیبال (محمود محب و عزیز پرتوی) صعود کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پیشکسوتان ایران از روز شنبه ۱۳ دی ماه و همزمان با سالروز ولادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر با حضور ۹ تیم در دو گروه زیر به میزبانی ارومیه آغاز شد:
گروه الف: آذربایجان غربی، تهران، گلستان و گیلان
گروه ب: توابع تهران، خراسان رضوی، همدان، فارس و آذربایجان شرقی
در آخرین روز مرحله مقدماتی دو دیدار در گروه دوم این مسابقات برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:
آذربایجان شرقى ٢ – همدان صفر
توابع تهران ٢ – فارس صفر
بدین ترتیب در گروه یک این مسابقات تیمهاى گلستان و آذربایجان غربی و در گروه دوم تیمهای توابع تهران و خراسان رضوی با کسب رتبههای اول و دوم جدول به مرحله نیمهنهایی راه یافتند.
مسابقات مرحله نیمهنهایی روز پنج شنبه ۱۸ دی برگزار خواهد شد که برنامه آن به قرار زیر است:
خراسان رضوی – گلستان
آذربایجان غربی – توابع تهران
دیدارهای رده بندی و فینال نیز روز جمعه ۱۹ دی برگزار خواهد شد تا جایگاه نهایی چهار تیم برتر دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی پیشکسوتان کشور مشخص شود.