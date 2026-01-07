مدیر توزیع نیروی برق ایذه از برگزاری همایش طرح ملی «سبا» با رویکرد آموزش و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه برق، به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد رحیم کمایی گفت: همایش طرح ملی «سبا» با رویکرد آموزش و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه برق، به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، در این شهرستان برگزار شد.

وی به رشد روزافزون مصرف برق اشاره کرد و افزود: تغییر در نگرش و عادت‌های مصرفی افراد یکی از ضرورت‌های برای مدیرت مصرف است.

کمایی همچنین با اشاره به اهمیت آموزش به نسل‌های آینده در راستای فرهنگ‌سازی مصرف بهینه برق اظهار داشت: برای ایجاد تغییرات پایدار، باید از کودکی و نوجوانی بر روی فرهنگ صحیح مصرف انرژی کار کنیم.

مدیر توزیع نیروی برق ایذه با بیان این که این همایش با هدف تقویت همکاری‌های مشترک بین ادارات و نهاد‌های مختلف در جهت ارتقای فرهنگ مصرف بهینه برق برگزار شد، تصریح کرد: انتظار می‌رود برگزاری چنین برنامه‌هایی گسترش یابد تا همگان به اهمیت صرفه‌جویی در مصرف انرژی پی ببرند.

فائزه شالونژاد، مدرس حوزه مدیریت مصرف انرژی در این همایش به معرفی تکنیک‌های ساده، اما موثر در کاهش مصرف برق پرداخت و گفت: استفاده از لوازم خانگی با برچسب انرژی مناسب، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری، استفاده از نور طبیعی و توجه به ساعات اوج مصرف از جمله روش‌های کارآمد برای کاهش مصرف برق است.

طرح ملی سبا با شعار «با هم برای مدیریت بهینه برق» در سراسر استان خوزستان در حال اجرا است.