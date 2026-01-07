جزئیات برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاههای کشور
در اطلاعیه وزارت علوم تاکید شده است که امتحانات دانشگاهها به صورت حضوری برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
نقی زاده مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم گفت: این اختیار به دانشگاهها داده شده بود که هفته آخر کلاسها را مجازی برگزار کنند.
وی افزود: در اطلاعیه وزارت علوم تاکید شده است که امتحانات دانشگاهها به صورت حضوری انجام شود.
به گفته مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، در همان ابلاغیه که معاونت آموزشی وزارت علوم اعلام کردند مقرر شد که در شرایط خاص کارگروههای مدیریت استانی آموزش عالی با هماهنگی وزارت علوم میتوانند تصمیمات را اخذ کنند.
نقی زاده اضافه کرد: مبنای امتحانات دانشگاه آزاد نیز برگزاری به صورت حضوری است مگر در شرایط خاص و با هماهنگی وزارت علوم تصمیمات متفاوت اخذ خواهد شد.
امتحانات کدام دانشگاه ها مجازی است ؟
دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
بر اساس اطلاعیه های روابط عمومی دانشگاه های علوم تحقیقات ، دماوند، ورامین، قرچک، پیشوا،پاکدشت و شهر قدس امتحانات دانشجویان از روز شنبه ۲۰ دیماه به صورت مجازی و در بستر سامانه وادانا برگزار خواهند شد.
دانشگاه آزاد واحد لرستان
تمامی امتحانات رشتههای پزشکی و پیراپزشکی بهصورت مجازی برگزار میشود.
دانشگاه آزاد واحد کرمان
بنابر اعلام روابط عمومی دانشگاه آزاد واحد کرمان، امتحانات پایانترم رشتههای علوم پزشکی بهصورت حضوری برگزار خواهد شد و امتحانات دروس عمومی آنان بهصورت مجازی است.
همچنین لازم به ذکر است که تمام امتحانات رشتههای غیرپزشکی در همه مقاطع، بهصورت مجازی خواهند بود.
واحد اروند آبادان
رشتههای پرستاری و مامایی به صورت حضوری برگزار میشوند و سایر رشتهها به صورت مجازی ارائه میشوند.
دانشگاه آزاد واحد گیلان
بنا بر اعلام دانشگاه آزاد گیلان، امتحانات پایانترم مشابه سایر مراکز آموزش عالی استان گیلان، به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
دانشگاه آزاد بندرعباس
این دانشگاه اعلام کرده است پیرو برنامه ریزی انجام شده برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به صورت حضوری از روز شنبه ۲۰ دیماه، مطابق برنامه زمان بندی در کارت امتحان برگزار میشود.
دانشگاه آزاد ارومیه
بنابر اعلام این دانشگاه امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان غربی و واحد ارومیه به صورت مجازی در بستر وادانا برگزار خواهد شد.
دانشگاه آزاد خوزستان
بر اساس اعلام این دانشگاه کلیه رشتهها (پزشکی و غیرپزشکی): تمام امتحانات (نظری، عملی و کارگاهی) بهصورت حضوری برگزار میشود.
دانشگاه آزاد یزد
طبق اطلاعیه این دانشگاه رشتههای پزشکی و پیراپزشکی: امتحانات از ۲۱ دی ۱۴۰۴ به صورت حضوری برگزار میشود.
دانشگاه آزاد ایلام
بر اساس اعلام این دانشگاه دروس نظری (غیرپزشکی): به صورت برخط (مجازی) برگزار میشود.
رشتههای پیراپزشکی: دروس تخصصی حضوری، اما دروس عمومی آنها مجازی است.
دانشگاه آزاد مازندران
طبق اعلام این دانشگاه امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران بهصورت حضوری برگزار خواهد شد.
واحد بین الملل اروند: مجازی
واحد آزاد فارس
دروس تخصصی رشتههای پزشکی و پیراپزشکی به صورت حضوری است.
دروس عمومی رشتههای پزشکی و پیراپزشکی به صورت مجازی در سامانه وادانا برگزار میشود.
دروس رشتههای غیرپزشکی و همچنین همه گرایشهای روانشناسی به صورت مجازی در سامانه وادانا برگزار میشود.
در پایان، مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کردهاند؛ دانشجویان برای اطلاع از جزئیات دقیق زمانبندی امتحانات، نحوه ورود به سامانههای برگزاری آزمون و هرگونه تغییر احتمالی، اطلاعیههای رسمی واحد دانشگاهی محل تحصیل خود مراجعه کنند.