به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی اصل‌منجزی با اشاره به کشف، ضبط و امحای ۸۰۰ کیلوگرم افزودنی دارویی ضد کوکسیدیوز تاریخ‌مصرف گذشته در یکی از کارخانه‌های تولید خوراک طیور این شهرستان، در راستای صیانت از سلامت دام و امنیت غذایی، اظهار داشت: این کشفیات در جریان بازرسی‌های دوره‌ای و نظارتی کارشناسان این اداره از واحد‌های تولید خوراک دام، طیور و آبزی محقق شد.

وی افزود: پس از انجام بررسی‌های تخصصی و اعلام نظر قطعی کارشناسان واحد دارو و درمان دامپزشکی مبنی بر غیرقابل مصرف بودن این محموله و در پی صدور دستور مقام قضایی، این مواد با رعایت کامل ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی کشور و ملاحظات زیست‌محیطی، به یک کارخانه مجاز امحای پسماند‌های دارویی منتقل و به طور کامل معدوم شد.

اصل منجزی با اشاره به وظایف قانونی سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: نظارت مستمر بر واحد‌های تولید، نگهداری و توزیع نهاده‌ها و فرآورده‌های مرتبط با دام، طیور و آبزیان، از جمله کارخانه‌های خوراک دام و طیور، از مهم‌ترین مأموریت‌های این سازمان در راستای حفظ سلامت عمومی و امنیت غذایی است.

سرپرست اداره دامپزشکی اندیمشک با بیان اینکه بیماری کوکسیدیوز یکی از بیماری‌های شایع و انگلی در صنعت طیور به شمار می‌رود، افزود: استفاده از دارو‌های ضدکوکسیدیوز در خوراک طیور امری ضروری است، اما مصرف افزودنی‌های دارویی تاریخ‌گذشته می‌تواند ضمن کاهش اثربخشی درمان، موجب بروز مقاومت دارویی شده و سلامت گله و در نهایت ایمنی فرآورده‌های دامی را با مخاطره مواجه کند.

اصل‌منجزی گفت: بازرسی‌های منظم و هدفمند از تمامی کارخانه‌های تولید خوراک دام، طیور و آبزی فعال در سطح شهرستان، به‌صورت مستمر در دستور کار این اداره قرار دارد تا از سلامت، کیفیت و ایمنی نهاده‌های مصرفی در زنجیره تولید مواد غذایی با منشأ دامی اطمینان حاصل شود.