رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان قدس گفت: حمام تاریخی شهرستان قدس، مربوط به دوره قاجار است که در سال ۱۳۹۶ به ثبت ملی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا مولایی گفت: در سال ۱۳۹۷ مراحل مرمت و بازسازی این حمام آغاز شد و اکنون تبدیل به محل بازدید علاقه‌مندان به آثار تاریخی و نمایشگاه دائمی هنر‌های سنتی و صنایع دستی شده است.

وی افزود: حمام تاریخی شهرستان قدس در خیابان امام خمینی، روبروی مسجد جامع، کوچه یاس واقع شده و همه روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر پذیرای علاقه‌مندان است.