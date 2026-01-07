به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، جزئیات مبالغ واریزی مرحله اول:بر اساس اعلام، سود سهامداران بر اساس پرتفوی سهامشان به شرح زیر واریز می‌شود:

دارندگان سبد سهام ۴۵۲ هزار تومانی: مبلغ ۵۱۵ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

دارندگان سبد سهام ۵۳۲ هزار تومانی: مبلغ ۶۰۷ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

دارندگان سبد سهام یک میلیون تومانی: مبلغ یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

این اطلاعات در حالی منتشر می‌شود که حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در مصاحبه‌ای بر روند اجرای پرداخت سود تأکید کرده است.