جهان پهلوان تختی نامی ماندگار در تاریخ ایران و اسطوره پهلوانی و جوانمردی در میان ایرانیان است .

جهان پهلوان تختی، نماد جوانمردی و پهلوانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دی ماه هر سال یاد آور درگذشت مردی است که نامش در دل تمامی ایرانیان نقش بسته است و او را نمادی از جوانمردی و پهلوانی می‌دانند.

هیجدهم دی ماه سال ۱۳۴۶ خبری در رسانه‌های کشور منتشر شد و آن خبر درگذشت غلامرضا تختی بود. مردی که نه تنها قهرمان کشتی بود بلکه پهلوانی است که جوانمردی و فتوت را در میدان ورزش و خدمت به مردم مهین خود معنا کرد.

به یاد این پهلوان نامی ایران زمین، هیجدهم دی ماه در تقویم کشورمان به نام روز مروت و جوانمردی نامگذاری شده است.