پخش زنده
امروز: -
در پی سرقت خشن از چند بانوی گلستانی، دستگیری سارقان در دستور کار پلیس استان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امروز ماموران انتظامی شهرستان مینودشت موفق شدند عوامل سرقت خشن چند روز گذشته در غرب استان را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.
سرهنگ اسکندریان فرمانده انتظامی شهرستان مینودشت گفت: در بازرسی از محل اختفای متهمان، یک قبضه سلاح کلت کمری شبهجنگی به همراه مقداری طلا و جواهرات مسروقه کشف و ضبط شد و همچنین متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.