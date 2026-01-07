به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امروز ماموران انتظامی شهرستان مینودشت موفق شدند عوامل سرقت خشن چند روز گذشته در غرب استان را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

سرهنگ اسکندریان فرمانده انتظامی شهرستان مینودشت گفت: در بازرسی از محل اختفای متهمان، یک قبضه سلاح کلت کمری شبه‌جنگی به همراه مقداری طلا و جواهرات مسروقه کشف و ضبط شد و همچنین متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.