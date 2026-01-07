فوق‌تخصص جراحی قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: عمل جراحی تعویض دریچه آئورت قلب (به روش باز) بدون استفاده از بخیه برای نخستین بار در استان خوزستان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر محمدعلی شیخی با اشاره به انجام عمل جراحی تعویض دریچه آئورت قلب (به روش باز) بدون استفاده از بخیه برای نخستین بار در استان خوزستان، اظهار داشت: عمل جراحی قلب باز برای نخستین بار در استان با روش نوین تعویض دریچه آئورت بدون بخیه انجام شد. دریچه جدید از نوع بافتی بوده و بدون استفاده از بخیه در قلب بیمار جایگذاری شد. این روش نوین به‌ویژه برای بیماران سالمند و پرخطر، موجب کاهش مدت زمان عمل، عوارض و خطر مرگ‌ومیر می‌شود.

وی افزود: پیش‌تر این تکنیک تنها در مراکز بزرگ کشور مانند تهران و شیراز انجام می‌شد، اما اکنون برای نخستین بار در اهواز نیز با موفقیت اجرا شد.

دکتر شیخی بیان کرد: بیمار ۷۵ ساله‌ای از شهرستان خرمشهر که طی سه سال گذشته با مشکلات شدید تنفسی مواجه بود و به دلیل شرایط جسمانی امکان راه رفتن نداشت، پس از مراجعه به بیمارستان گلستان اهواز تحت عمل جراحی قلب باز به این روش قرار گرفت و پس از انجام عمل از علائم تنگی نفس رهایی یافت.

این فوق‌تخصص جراحی قلب و عروق ادامه داد: اکنون تقریباً تمامی اعمال جراحی قلب که در کشور انجام می‌شود، در استان خوزستان و در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیز قابل انجام است، به همین دلیل نیازی به اعزام بیماران برای جراحی قلب به خارج از استان وجود ندارد و تمامی خدمات در مراکز آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های مجهز استان ارائه می‌شود.