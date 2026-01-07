به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: وصول مالیات در ۹ ماه گذشته از سال‌ جاری نسبت به مدت مشابه پارسال معادل ۳۵ درصد افزایش داشته است.

شاکررضا مریدی افزود: از ابتدای امسال‌ تا پایان آذر ماه بیش از ۳۰۴ هزار و۸۸۳ میلیارد ریال درآمد مالیاتی در استان وصول شده است و بر اساس برنامه مصوب، تاکنون ۹۳ درصد از درآمدهای پیش‌ بینی‌ شده مالیاتی در استان محقق شده که نشان‌ دهنده روند مطلوب وصول درآمدها و همکاری مودیان مالیاتی است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: استان خراسان رضوی رتبه نخست را در مبارزه با فرار مالیاتی در سطح کشور کسب کرده است.

درآمد دولت شامل وجوه مالیاتی و غیرمالیاتی است، درآمدهای غیرمالیاتی به درآمدهای حاصل از ارایه خدماتی گفته می‌ شود که دستگاه‌ های دولتی بر اساس قانون در ازای انجام آن، مجاز به دریافت بهای خدمات هستند که این درآمد به حساب خزانه واریز می‌ شود.