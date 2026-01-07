پخش زنده
خبرهایی از واریز سود سهام عدالت ، دستگیری سارقان طلا ، برپایی میز خدمت تا قدر دانی از جهادگران را در بسته خبرهای کوتاه ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ واریز مرحله نخست سود سهام عدالت از امروز آغاز شد.
حجت الله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مرحله نخست سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ شرکتهای بورسی و غیر بورسی از امروز به حساب بیش از ۴۴ میلیون سهامدار واریز میشود.
در پی سرقت خشن از چند بانوی گلستانی، دستگیری سارقان در دستور کار پلیس استان قرار گرفت.
امروزماموران انتظامی شهرستان مینودشت موفق شدند عوامل سرقت خشن چند روز گذشته در غرب استان را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.
مسئولان بندر ترکمن با برپایی میز خدمت در جمع بازایان خواستهها و مشکلات کاسبان را پیگیری کردند.
جهادگران فاطمی در آق قلا که در عرصههای مختلف خدمات رسانی کردند قدر دانی شدند.
جمعی از علما و فعالان اهل سنت از نمایشگاه موزه عبرت ایران در محل سالن قابوس بازدید کردند.
در این بازدید بخشهای از جنایات رژیم پهلوی در زیمنه شکنجه نیروهای انقلابی تشریح شد.
و از قهرمانان و نام آوران مسابقات آسیایی و جهانی در بندر ترکمن قدر دانی شد.