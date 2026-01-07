پخش زنده
امروز: -
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خوزستان گفت: ۴۵۰ پرونده به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشفیات قاچاق، توسط مرزبانی استان در شهرهای مرزی تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالمجید بصیری چهارشنبه در نشست بررسی پروندههای مهم و ملی در محل گمرکات خوزستان بیان کرد: قاچاق برخی کالا به دلیل اختلاف قیمت با کشورهای همسایه مانند سوخت بالا است و به همین دلیل در استانهای مرزی همچون خوزستان قاچاق این نوع کالاها مشهود است و بیشتر از مسیر مرزهای آبی برای انتقال کالا استفاده میشود.
وی افزود: با تدابیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا به طور مستمر وضعیت قاچاق در استان رصد میشود و کارگروهی برای بررسی پروندههای ملی و مهم نیز تشکیل شده است.
بصیری اظهار داشت: در بازرسیهای انجام شده یک پرونده قاچاق به صورت مشترک با اداره اطلاعات و اداره کل صمت خوزستان بررسی شد و یک همت جریمه برای این پرونده در نظر گرفته شد.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خوزستان ادامه داد: در آسیب شناسی انجام شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا مشخص شد که در پروندههای قاچاق بر علیه صاحب اموال اعلام جرم نمیشود که باید این نقص برطرف شود.
وی با اشاره به یکی دیگر از موارد مورد اهمیت در قاچاق کالا اظهار کرد: فضای کافی برای کشفیات قاچاقی که در حجم بالا در استان انجام میشود وجود ندارد و به همین دلیل باید مکانی برای این موضوع در نظر گرفته شود؛ یکی از مکانهای مورد نظر برای نگهداری از این کالاها شهرک صنعتی درودگران اهواز است که باید در این خصوص پیگیریهای لازم انجام شود.
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که پدیده قاچاق سالانه یکمیلیون و ۷۰۰ هزار فرصت شغلی را در کشور از بین میبرد.