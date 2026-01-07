پخش زنده
وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جایزه جلال آل احمد درباره آخرین وضعیت کاغذ توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، سید عباس صالحی درخصوص آخرین اخبار وضعیت کاغذ گفت: شرایط بسیار سختی است، اما تلاش میکنیم کمبودی پیش نیاید.
او در پاسخ به سوالی درباره حذف ارز ترجیحی و آینده بازار کاغذ گفت: با توجه به دو نرخی بودن قیمت ارز، تلاش میکردیم تا کاغذ را با نرخ تالار اول تهیه کنیم و ۲۰ میلیون دلار برای خرید کاغذ تحریر و مطبوعات تخصیص داده شده بود. سفارشها مسیر خود را طی میکرد و برنامه دولت در کوتاه مدت این نبود که در سال ۱۴۰۴، تک نرخی بودن ارز را اجرایی کند. با سیاست اخیر مبنی بر حذف ارز ترجیحی درباره تمامی کالاها، طبیعتا کاغذ نیز مشمول این اتفاق میشود.
وی ادامه داد: آن چیزی که اکنون برای تحقق آن تلاش میکنیم این است که سرعت ثبت سفارشها و سرعت ورود را افزایش بدهیم تا کاغذ در دسترس باشد و کمبودی شکل نگیرد و با قیمت متعادل در مقایسه با نرخ جهانی ارز عرضه بشود. در این شرایط، طبیعی است که با کاغذ نیز شبیه به بقیه کالاها رفتار بشود. همانطور که برای نهادههای دامی ارز ترجیحی حذف میشود، درباره کاغذ نیز چنین است. شرایط بسیار سختی هم برای اصحاب قلم و هم برای ناشران است، اما باید تلاش کنیم تا کمبودی پیش نیاید و با قیمت متعادل خرید کاغذ را انجام بدهیم.
وزیر ارشاد همچنین درباره بودجه فرهنگ در سال آینده نیز توضیحاتی داد و گفت: بودجه سال ۱۴۰۵ دولت، بودجه به شدت انقباضی است و تنها ۲ درصد افزایش برای بودجه درنظر گرفته شده است. تلاش ما در وزارت فرهنگ برای لایحه دولت به این نتیجه رسید که رقم افزایش به ۱۵ درصد ارتقا پیدا کند، اما هزینههای ناشی از تورم و حقوق و دستمزد، حتما شرایط ما را سختتر میکند.