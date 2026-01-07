پخش زنده
برنامههای گوناگونی در مناطق مختلف استان به مناسبت دهه بصیرت و سالگرد شهادت شهید سلیمانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در گرامیداشت دهه بصیرت ساختمان مسجد و زینبیه روستای سیلاب از توابع بخش سریش آباد قروه افتتاح و در یادوارهای یاد و خاطره شهدای این روستا گرامی داشته شد.
همچنین مسئولان ادارات شهرستان قروه با برپایی میز خدمت به درخواستهای مردم روستای سیلاب رسیدگی کردند.
در مراسمی، دهه بصیرت و سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در بانه گرامی داشته شد.
برگزاری محفل انس با قرآن کریم دیگر برنامهای بود که به همین مناسبت در بانه اجراشد.
به مناسبت دهه بصیرت و در راستای کنگره ۵ هزار و۵۳۶ شهید استان یادواره ۳۸ شهید بخش مرکزی در روستای گاوشله شهرستان دیواندره برگزارشد .
در دهگلان نیز در گرامیداشت دهه بصیرت و کنگره ملی شهدای استان، یادواره شهدا در دهستان قروچای و روستای تلوار این شهرستان برگزار شد.
همچنین به همین مناسبت در دهستان قروچای میزخدمت ادارات برگزار و به درخواستهای مردم رسیدگی شد.