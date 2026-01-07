به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، در گرامیداشت دهه بصیرت ساختمان مسجد و زینبیه روستای سیلاب از توابع بخش سریش آباد قروه افتتاح و در یادواره‌ای یاد و خاطره شهدای این روستا گرامی داشته شد.

همچنین مسئولان ادارات شهرستان قروه با برپایی میز خدمت به درخواست‌های مردم روستای سیلاب رسیدگی کردند.

----

در مراسمی، دهه بصیرت و سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در بانه گرامی داشته شد.

برگزاری محفل انس با قرآن کریم دیگر برنامه‌ای بود که به همین مناسبت در بانه اجراشد.

------------------------

به مناسبت دهه بصیرت و در راستای کنگره ۵ هزار و۵۳۶ شهید استان یادواره ۳۸ شهید بخش مرکزی در روستای گاوشله شهرستان دیواندره برگزارشد .

------------------------

در دهگلان نیز در گرامیداشت دهه بصیرت و کنگره ملی شهدای استان، یادواره شهدا در دهستان قروچای و روستای تلوار این شهرستان برگزار شد.

همچنین به همین مناسبت در دهستان قروچای میزخدمت ادارات برگزار و به درخواست‌های مردم رسیدگی شد.