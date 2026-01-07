پخش زنده
در پی تجمعات اخیر در برخی بازارهای تهران، کارشناس مسائل سیاسی از ورود جریانهای فرصتطلب و عناصر برانداز به صحنه خبر داد وخاطر نشان کرد: جریانی با انحراف اعتراضات صنفی به سمت اغتشاش و حمله به مراکز دولتی و نظامی، تلاش میکند تا اعتراض مدنی را به آشوب تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد فروتن کارشناس مسائل سیاسی گفت: یکی از عوامل کلیدی در تحولات اخیر، نقش پررنگ دشمنان خارجی در هدایت و تشویق ناآرامیها بوده که با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای و اقتصادی، در پی آن هستند که از مشکلات داخلی همچون افزایش نرخ ارز و طلا بهرهبرداری کرده و فشار روانی و اجتماعی را بر مردم ن ۲۰۹۶ فزایش دهند.
وی تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر دست داشتن دشمن در نوسات ارزی را یاد آور شد و گفت: این موضوع بخشی از جنگ تمامعیار ترکیبی علیه ملت ایران محسوب میشود.
فروتن انسجام و و حدت ملی را موجب بازدارندگی در برابر جنگ هیبریدی دشمنان دانست و افزود: انسجام و وحدت ملی عاملی بود که در دوران جنگ دوازدهروزه سبب خنثی شدن توطئه دشمن و تثبیت اقتدار ملی شد.
این کارشناس مسائل سیاسی به خانوادهها در خصوص مراقبت از نسل جوان هشدار داد و گفت: هوشیاری در برابر تحریکات و اطلاعرسانی صحیح میتواند از سوءاستفاده دشمنان جلوگیری کند چرا که هدف نهایی دشمن ایجاد تفرقه، ناامیدی و قربانی گرفتن از میان جوانان کشور است.