به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی خوزستان گفت: این نمایشگاه با هدف حمایت از ساخت داخل، تقویت تولید دانش‌بنیان، ایجاد بستری مؤثر برای تعامل میان شرکت‌های نفتی، تولیدکنندگان، سازندگان تجهیزات و فعالان زنجیره تأمین برگزار می‌شود.

رحیم جلیلی با اشاره به اینکه شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان یکی از بزرگ‌ترین و اثرگذارترین نمایشگاه‌های تخصصی حوزه انرژی در کشور شناخته می‌شود، ادامه داد: در این دوره از نمایشگاه شرکت‌های بزرگ نفتی، صنایع وابسته به نفت، سازندگان تجهیزات و پیمانکاران تخصصی حضور دارند و نزدیک به نیمی از ۳۰۰ واحد مشارکت‌کننده را شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل می‌دهند.

وی خاطر نشان کرد: خوزستان به عنوان قطب اصلی صنعت نفت کشور، از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه تولید، ساخت تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی برخوردار است و برگزاری این نمایشگاه می‌تواند نقش مؤثری در تقویت زنجیره تأمین، حمایت از تولید داخل، توسعه تعاملات صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری ایفا کند.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی خوزستان بیان کرد: از فعالان صنعت نفت، شرکت‌های تولیدی، متخصصان، مدیران و علاقمندان دعوت می‌شود تا با حضور در شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان، ضمن آشنایی با تازه‌ترین توانمندی‌ها و دستاورد‌های این حوزه، از فرصت‌های همکاری و توسعه بهره‌مند شوند.

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان، از ۲۰ تا ۲۳ دی‌ماه، هر روز از ساعت ۹ تا ۱۷، در اهواز، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی خوزستان، میزبان فعالان و علاقمندان صنعت نفت خواهد بود.