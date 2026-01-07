پخش زنده
طرح ملی «محیطیار» با هدف ارتقای سواد محیطزیستی و نهادینهسازی فرهنگ تعامل مسئولانه با محیطزیست در میان دانشآموزان آذرباتیجان غربی اجرایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ جلسه هماهنگی اجرای طرح ملی محیط یار در استان با حضور حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، علیرضا لطفی رئیس اداره اموزش و مشارکتهای مردمی اداره کل و نمایندگان اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.
علیرضا لطفی در این خصوص گفت: طرح ملی «محیطیار» با هدف ارتقای سواد محیطزیستی و نهادینهسازی فرهنگ تعامل مسئولانه با محیطزیست در میان دانشآموزان با همکاری سازمان آموزش و پرورش و سازمان حفاظت محیط زیست اجرایی میشود.
وی افزود: در این طرح تعدادی از مدارس استان بهعنوان مدارس پایلوت انتخاب میشوند و مراقبان سلامت مدارس که مسئول آموزش دانشآموزان محیطیار هستند، تحت آموزشهای تخصصی کارشناسان و متخصصان محیطزیست قرار میگیرند.
لطفی بیان کرد: در این جلسه اعضای حاضر به ارائه پیشنهادات و بررسی نحوه برگزاری هرچه بهتر این طرح پرداختند و هماهنگیهای لازم در این خصوص انجام گرفت.