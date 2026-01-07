به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته یازدهم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران در سال ۱۴۰۴ با هفت دیدار در شهر‌های اردکان، تهران، اسلامشهر، اصفهان، ورامین، رفسنجان و ارومیه پیگیری شد که گزارش کامل این دیدار‌ها به قرار زیر است:

شهرداری ارومیه نخستین فاتح هفته یازدهم

شهرداری ارومیه (۶ برد، ۱۸ امتیاز و رتبه پنجم) در نخستین دیدار این هفته در سالن غدیر میزبان مهرگان نور (۴ برد، ۱۱ امتیاز و جایگاه هشتم جدول) بود. دو تیم در هفته دهم فاتح میدان شدند و این هفته در حالی به مصاف یکدیگر رفتند که حسین پورکاشیان و محمد ابراهیم زاده ناظران فنی و داوری این دیدار بودند.

قضاوت این مسابقه نیز برعهده کیوان عابدزاده، مرتضی حسن علایی و مجتبی بیداریان به ترتیب به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک بود.

ترکیب شروع کننده تیم مهرگان نور در این مسابقه شامل محراب ملکی، امین نجفی، سهیل کمال آبادی، آقاخان، رضا رضایی، علی زارع و امین نجفی (لیبرو) بود.

رمضان صحبتی، محمد فلاح، بابک فیاضی، سلیم چپرلی، ایلشن داوودی پور، محمد بربست و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) ترکیب شروع کننده تیم شهرداری ارومیه در این مسابقه بودند.

شهرداری ارومیه در ست‌های اول تا سوم این دیدار با امتیاز‌های ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۵ میهمان خود را شکست داد تا هفتمین برد خود را به دست آورد، مهرگان نیز هفتمین شکست خود را تجربه کرد.

این مسابقه که بدون تماشاگر برگزار شد، ۸۹ دقیقه طول کشید و یک کارت زرد تاخیر تیم مهرگان نور دریافت کرد.

تعداد برد‌های شهداب دو رقمی شد

تیم طبیعت اسلامشهر که در چهار هفته اخیر نتایج بازی‌های خود را واگذار کرده است، این هفته در سالن شهید بیضایی میزبان شهداب یزد تیم دوم جدول بود.

دیداری که ابراهیم عشقدوست و محمد شاهمیری ناظران فنی و داوری آن بودند. علیرضا قریب، جواد مرآتی و مهدی نویدی نو نیز به ترتیب به عنوان داور اول، داور دوم و داور ویدئوچک، قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

افشین فتاح، امید زارع، امیر کرمی، عرفان نوروزی، مجید زینالی، بهنام حاجی پور و ابوالفضل قلی پور بازیکنان شروع کننده طبیعت در این مسابقه بودند.

در آنسوی میدان نیز تیم شهداب یزد از امیرحسین صداقت، یوسف کاظمی، شهروز همایونفرمنش، ووک ایوانکوویچ، عرشیا به‌نژاد، رضا سادات حسینی و آرمان صالحی در شروع مسابقه استفاده کرد.

طبیعت در ست‌های اول تا سوم این مسابقه ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را واگذار کرد تا تعداد برد‌های شهداب به عدد ۱۰ برسد و دو رقمی شود.

از سوی دیگر طبیعت هشتمین شکست خود را تجربه کرد تا برای حضور در جمع مدعیان با مشکل جدی رو‌به‌رو شود.

این دیدار به مدت ۸۲ دقیقه پیگیری شد و ۴۵۰ تماشاگر شاهد رقابت دو تیم بودند.

صعود دو پله‌ای سایپا با شکست استقلال گنبد

دیدار دیگر هفته یازدهم لیگ برتر مردان ویژه دو تیم سایپا تهران و استقلال گنبد بود که دو برد در کارنامه داشتند و این هفته در سالن شهید گل عباسی ورامین به مصاف یکدیگر رفتند.

خضراله ترابی، احمد سرمست، امید فولادی وندا و هادی تیموری به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت این مسابقه حساس پایین جدولی را برعهده داشتند.

اسامی بازیکنان تیم والیبال سایپا در ابتدای این مسابقه شامل احد رضایی، مهرداد شیبانی، مجتبی قلی‌زاد، امیر خداپرستی، میلاد مومنی، امیر افشار و رضا اصلانی بود.

گنبدی‌ها نیز این مسابقه را با ترکیب قاسم کارخانه، وحید عابدنیا، متین تکاور، رضا عابدینی، هومن باقری، امین علوی و موسی سخاوی شروع کردند.

سایپایی‌ها در ست اول تا سوم این دیدار به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۸ نماینده گنبد را شکست دادند تا سومین برد خود را تجربه کنند و ۹ امتیازی شوند.

شاگردان رضا صفایی با کسب این پیروزی صعود دو پله‌ای در جدول داشتند تا در پایان سایر بازی‌ها جایگاه نهایی این تیم مشخص شود.

این دیدار که ۹۱ دقیقه طول کشید، ۵۰۰ تماشاگر داشت و امین علوی از استقلال کارت قرمز دریافت کرد. همچنین سرمربی استقلال و مجتبی قلی‌زاد از سایپا کارت زرد دریافت کردند و تیم سایپا یک اخطار تاخیر نیز گرفت.

چادر ملو نخستین شکست فولاد سیرجان را رقم زد

در یکی از دیدار‌های حساس این هفته تیم چادر ملو اردکان در بازی خانگی میزبان فولاد سیرجان صدرنشین بود، دیداری که جدال تفکرات بهروز عطایی و علیرضا طلوع کیان سرمربی و مربی اسبق تیم ملی والیبال ایران است.

مسعود یزدان پناه و مجید محسنی شوشتری ناظران فنی و داوری این مسابقه هستند.

مرتضی اکرمی، سجاد خان بابازاده و سعید واعظی نیز به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک، قضاوت این مسابقه را برعهده دارند.

تیم چادرملو اردکان این مسابقه را با ترکیب علیرضا مصلح آبادی، محمدامین حیدری، علیرضا عبدالحمیدی، محمدطاهر وادی، آرمین قلیچ نیازی، محسن دلاوری و حسین حاجی کلاته (لیبرو) شروع کرد.

فولادی‌ها نیز از ترکیب امیرحسن توخته، اسماعیل مسافر، علی رمضانی، امین خواجه خلیلی، علی حاجی پور، محمد ولی زاده و مهدی مرندی (لیبرو) در ابتدای این مسابقه بهره بردند.

شاگردان علیرضا طلوع کیان در تیم چادر ملو در ست‌های اول تا سوم این دیدار با امتیاز‌های ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲ صدرنشین را شکست دادند تا علاوه بر کسب نهمین برد، نخستین باخت مدافع عنوان قهرمانی را مقتدرانه رقم بزنند.

محسن دلاوری از چادر ملو و اسماعیل مسافر از فولاد سیرجان در این مسابقه که ۹۲ دقیقه طول کشید و سه هزار تماشاگر داشت، کارت زرد دریافت کردند.

مس با شکست رازین رتبه بهتر جدول را از این تیم گرفت

دیگر دیدار حساس تیم‌های پایین جدول در سالن شهید سلیمانی رفسنجان برگزار شد و دو تیم مس و رازین پلیمر مقابل یکدیگر صف آرایی کردند تا برنده این مسابقه سومین برد خود را به دست آورد.

نادر انصاری و حمید راهجردیان ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند و قضاوت آن نیز برعهده محمدرضا درفش کاویان و مهدی توکلی به عنوان داوران اول و دوم بود.

مس رفسنجان این دیدار را با ترکیب مهران فیض امام دوست، امیررضا سرلک، فاضل پژومان، علیرضا شاه علی، مرصاد آقاجانی، جاوید اسمعیل زاده و ناصر رحیمی پناه شروع کرد.

مرتضی هداوندی سرمربی رازین پلیمر نیز از ترکیب آرمان آتشین، جواد میراحمدی، حامد نظری، رسول خریداری، محمدرضا آل جلیل، باربد هاشمی و علیرضا آقا مجیدی در ابتدای این دیدار استفاده کرد.

مس در ست‌های اول و دوم این مسابقه ۲۵ بر ۱۹ و ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسید، اما در ست سوم نتیجه را ۲۵ بر ۲۰ به رازین پلیمر واگذار کرد تا این بازی در ست شماری دو بر یک به سود نماینده رفسنجان شود.

تیم مس رفسنجان در ست چهارم ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا در مجموع سه بر یک فاتح این دیدار شود و به سومین برد خود دست یابد و رتبه بهتر جدول را از رازین بگیرد.

در این دیدار که به مدت ۱۲۰ دقیقه طول کشید، رامین بیگدلی کمک مربی رازین و علیرضا شاه علی از مس کارت زرد دریافت کردند. همچنین تیم رازین یک اخطار تاخیر گرفت.

پیروزی ارزشمند پیکانی‌ها در نصف جهان

تیم فولاد مبارکه سپاهان که با هشت برد و ۲۴ امتیاز در رتبه سوم جدول است، این هفته میزبان پیکان تهران در سالن ملت اصفهان بود، دیداری که پیروزی در آن اهمیت بسیار زیادی برای دو تیم داشت.

قضاوت این دیدار را داود نافعی (داور اول)، اسماعیل رزقی (داور دوم) و نیما یزدان پناه (داور ویدئوچک) برعهده داشتند.

خلیل یگانه مجد و مسعود ذوقی نیز ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند.

محمدرضا تندروان سرمربی پیکان در ابتدای این دیدار از ترکیب خوزه ماسو، میلوش آرسنوسکی، احسان دانش دوست، صابر جواهری، عیسی ناصری، مسعود غلامی و مهران توانا (لیبرو) بهره برد.

در تیم فولاد مبارکه سپاهان نیز آرمان رحمانی، شایان شاهسوند، محمدرضا موذن، امیر غفور، آرمین تشکری و علیرضا بهبودی ترکیب آغاز کننده در این مسابقه بودند.

فولادی‌ها به رغم میزبانی در ست اول این مسابقه ۳۰ بر ۲۸ نتیجه را واگذار کردند، اما در ست دوم ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

ست سوم این مسابقه ۲۵ بر ۲۱ به سود میزبان به پایان رسید تا فولاد مبارکه سپاهان دو بر یک در ست شماری پیش بیافتد، اما در ست چهارم پیکانی‌ها ۲۵ بر ۱۴ فاتح میدان شدند تا این مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود و یک امتیاز دو تیم قطعی شده باشد.

رقابت دو تیم در ست پنجم این دیدار بسیار نزدیک پیش رفت و در نهایت پیکان ۱۵ بر ۱۳ به پیروزی رسید تا برد ارزشمندی در سالن ملت اصفهان کسب کنند و با هفت برد، ۲۰ امتیازی شود.

سپاهانی‌ها نیز سومین شکست خود را تجربه کردند و رتبه سوم جدول را نیز به چادر ملو اردکان دادند.

این دیدار که به مدت ۱۵۲ دقیقه طول کشید، دو کارت زرد داشت که فرزاد ملا بهرامی از سپاهان و اردلان سید عباسی از پیکان آنها را دریافت کردند.

ششمین پیروزی صنعتگران امید با شکست پاس

خانه والیبال تهران میزبان آخرین دیدار این هفته لیگ برتر مردان است که به دلیل پخش زنده تلویزیونی از ساعت ۱۸ آغاز شد و تیم‌های صنعتگران امید و پاس گرگان به مصاف هم رفتند، دیداری که عباس امانی و مهرداد شوشتری ناظران فنی و داوری آن بودند.

همچنین قضاوت این دیدار برعهده قادر صادقی (داور اول)، حامد آقابراری (داور دوم) و میلاد عرب اسماعیلی (داور ویدئوچک) بود.

ترکیب ابتدایی تیم صنعتگران امید در این مسابقه شامل حمزه زرینی، طاهابهبودنیا، پویا آریاخواه، امیرحسین مدرسی، محمدرضا مشهدی، عمادکاکاوند و سجاد جلوداریان بود.

در تیم پاس نیز دانیال صادقی، مهدی ظفری، کیاوش حیدری، موعود آقاپور، میربابک موسوی و حمیدرضا خجسته بازیکنان شروع کننده بودند.

تیم صنعتگران امید در ست‌های اول تا سوم این دیدار به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید تا ششمین برد خود را کسب کند و ۱۹ امتیازی شود.

پاس نیز با پذیرش این شکست، هشتمین ناکامی فصل خود را تجربه کرد.

نتایج کامل هفته یازدهم لیگ برتر والیبال مردان

تیم‌های شهرداری ارومیه، شهداب یزد، سایپا تهران، چادر ملو اردکان، مس رفسنجان، پیکان تهران و صنعتگران امید در هفته یازدهم لیگ برتر مردان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدار‌ها به قرار زیر است:

طبیعت اسلامشهر صفر – شهداب یزد ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

فولاد مبارکه سپاهان ۲ – پیکان تهران ۳ (۲۸ بر ۳۰، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۸، ۱۴ بر ۲۵ و ۱۳ بر ۱۵)

سایپا تهران ۳ – استقلال گنبد صفر (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۸)

مس رفسنجان ۳ – رازین پلیمر یک (۲۵ بر ۱۹، ۲۶ بر ۲۴، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۰)

شهرداری ارومیه ۳ – مهرگان نور صفر (۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۵)

چادر ملو اردکان ۳ – فولاد سیرجان ایرانیان صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۲)

صنعتگران امید ۳ – پاس گرگان صفر (۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۲)

جدول این رقابت‌ها در پایان هفته یازدهم دور رفت مرحله مقدماتی به شرح زیر است:

۱- شهداب ۱۰ برد و ۳۱ امتیاز

۲- فولاد سیرجان ایرانیان ۱۰ برد و ۲۸ امتیاز

۳- چادر ملو اردکان ۹ برد و ۲۵ امتیاز

۴- فولاد مبارکه سپاهان ۸ برد و ۲۵ امتیاز

۵- شهرداری ارومیه ۷ برد و ۲۱ امتیاز

۶- پیکان تهران ۷ برد و ۲۰ امتیاز

۷- صنعتگران امید ۶ برد و ۱۹ امتیاز

۸- مهرگان نور ۴ برد و ۱۱ امتیاز

۹- پاس گرگان سه برد و ۱۲ امتیاز

۱۰- مس رفسنجان سه برد و ۹ امتیاز

۱۱- طبیعت اسلامشهر سه برد و ۹ امتیاز

۱۲- سایپا تهران سه برد و ۹ امتیاز

۱۳- رازین پلیمر دو برد و ۷ امتیاز

۱۴- استقلال گنبد دو برد و ۵ امتیاز

هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال مردان ایران روز یکشنبه ۲۱ دی با هفت دیدار در شهر‌های گرگان، یزد، اصفهان، گنبد، تهران (دو بازی) و ورامین پیگیری می‌شود.