برگزاری کنگره ملی مصطفای شهید

در آستانه سیزدهمین سالگرد شهادت شهید احمدی روشن؛ کنگره ملی مصطفای شهید، با گفتمان جوان مومن انقلابی در آستان مقدس حضرت علی اکبر (ع) برگزار شد.