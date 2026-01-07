در آستانه سیزدهمین سالگرد شهادت شهید احمدی روشن؛ کنگره ملی مصطفای شهید، با گفتمان جوان مومن انقلابی در آستان مقدس حضرت علی اکبر (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ این کنگره به مناسبت سیزدهمین پاسداشت نخبه بسیجی، شهید حاج مصطفی احمدی روشن و با حضور دانشجویان، استادان، نخبگان، مسئولین کشوری و لشکری و خانوادههای شهدای هستهای و دفاع مقدس ۱۲ روزه برگزار شد.
شهید مصطفی احمدی روشن از فعالان صنعت هستهای کشور ۲۱ دی سال ۱۳۹۰ بر اثر انفجار خودروی بمب گذاری شده به دست عوامل رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.