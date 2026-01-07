همزمان با برگزاری نخستین نشست دولت و مجلس انگلیس در سال جدید میلادی، شماری از عدالت خواهان و اعضای خانواده هواداران فلسطین در زندان‌های انگلیس در اعتراض به بی‌توجهی به وضع جسمی خطرناک این زندانیان در میدان پارلمان انگلیس تظاهرات کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ این حامیان حقوق فلسطینیان و مخالفان ارسال جنگ افزار برای رژیم اسرائیل، از حدود دو ماه پیش در زندان‌های انگلیس دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

خانواده این زندانیان به نقل از پزشکان می‌گویند وضع جسمی آنان وخیم است و برخی از آنان به علت وخامت حال به بیمارستان منتقل شدند اما هنوز دولت و مجلس انگلیس حاضر نشدند به وضع جسمانی و خواسته آنان توجه کنند.

خواسته این حامیان فلسطین که به گفته خانواده‌هایشان به علت پافشاری بر توقف صدور جنگ افزار برای اسرائیل به زندان افکنده شدند، توقف نسل کشی علیه فلسطینیان است.

معترضان در این تجمع همچنین بی تفاوتی دولت و مجلس انگلیس را نسبت به وضع جسمانی این زندانیان شرم آور دانستند و رسیدگی فوری به وضعیت آنان را خواستار شدند.

به گفته خانواده این زندانیان "هبا موریسی ۶۵ روز و کامران احمد ۵۸ روز است که در زندان اعتصاب غذا کرده‌اند. این هواداران فلسطین بدون محاکمه حدود یک سال است که روانه زندان‌های انگلیس شده‌اند.

اعضای خانواده‌های این زندانیان اعتصابی می‌گویند وضعیت جسمی آنان کاملا وخیم شده است و با این حال مقامات دولت انگلیس از جمله وزیر دادگستری حتی حاضر نیستند با وکلای این زندانیان یا خانواده‌های آنان ملاقات و گفت‌و‌گو کنند.

کایر استارمر نخست وزیر انگلیس امروز در مجلس این کشور به پرسش‌های نمایندگان درباره موضوعات مختلف پاسخ داد و خانواده‌های زندانیان هوادار فلسطین امیدوارند با این تجمع توجه افکار عمومی و نمایندگان مجلس را به وضعیت این زندانیان اعتصابی جلب کنند که با ادامه این روند احتمال جان باختن آنان می‌رود.