استاندار کرمان گفت : شهید سلیمانی فرمانده‌ای شجاع در سخت‌ترین میدان‌های نبرد و انسانی فروتن، مردمی و اخلاق‌مدار در رفتار فردی بود.

عبور از مشکلات پیچیده داخلی و خارجی، بدون بازگشت به مکتب سلیمانی ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دکتر محمدعلی طالبی شامگاه چهارشنبه ۱۷ دیماه در اجلاسیه پایانی ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و حسین پورجعفری با خون خود امنیت، عزت و اقتدار این سرزمین را امضا کردند

وی افزود: شهید سلیمانی در عین صلابت، اهل گفت‌و‌گو؛ در اوج قدرت، پایبند به عقلانیت و در همه حال مطیع ولایت و رهرو منافع ملی بود.

استاندار کرمان گفت: شهید سلیمانی به ما آموخت که می‌توان انقلابی بود و در عین حال عاقل، شجاع، اخلاق‌مدار و مقتدر بود و در عین حال مردمی؛ این همان الگویی است که جامعه بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.