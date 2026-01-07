پخش زنده
استاندار کرمان گفت : شهید سلیمانی فرماندهای شجاع در سختترین میدانهای نبرد و انسانی فروتن، مردمی و اخلاقمدار در رفتار فردی بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دکتر محمدعلی طالبی شامگاه چهارشنبه ۱۷ دیماه در اجلاسیه پایانی ششمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و حسین پورجعفری با خون خود امنیت، عزت و اقتدار این سرزمین را امضا کردند
وی افزود: شهید سلیمانی در عین صلابت، اهل گفتوگو؛ در اوج قدرت، پایبند به عقلانیت و در همه حال مطیع ولایت و رهرو منافع ملی بود.
استاندار کرمان گفت: شهید سلیمانی به ما آموخت که میتوان انقلابی بود و در عین حال عاقل، شجاع، اخلاقمدار و مقتدر بود و در عین حال مردمی؛ این همان الگویی است که جامعه بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.