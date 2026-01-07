به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست روز چهارشنبه ۱۷ دی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور رؤسای قوای مجریه و قضائیه، معاون اول رئیس جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون رئیس کل بانک مرکزی و اکثریت اعضای این مجمع برگزار شد.

در ابتدای نشست، بررسی پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی، ارجاعی از طرف رهبر معظم انقلاب، برای اخذ نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که شامل ۱۲ بند در مباحث مختلف پول و بانک است، در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس، پس از قرائت گزارش گروه اقتصادی مجمع، اعضا بحث و تبادل نظر کردند و مقرر شد، بند اول این سیاست‌ها که به حکمرانی پول ملی (ریال)، حفظ ارزش آن و مهار تورم اختصاص داشت، برای بررسی بیشتر به این گروه ارجاع شود.

با توجه به درخواست اعضا در ادامه این نشست، وضع اقتصادی کشور و طرح جدید دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز و تأمین معیشت مردم به بحث گذاشته شد و معاون اول رئیس جمهور، جزئیات این طرح را برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تشریح کرد.

همچنین، اعضای مجمع درباره این طرح و راهکار‌های دولت برای حفظ قدرت خرید و حفاظت از معیشت مردم بحث و تبادل نظر کردند و سپس، رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی به ابهامات و پرسش اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ دادند.

جراحی بزرگ اقتصادی ضروری است، اما دولت در روش اجرا، افکار عمومی و نخبگان را اقناع کند

آیت‌الله آملی لاریجانی در این نشست، با توجه به بررسی سیاست‌های ارزی جدید دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در اصل و ضرورت این جراحی بزرگ اقتصادی، هیچ تردیدی وجود ندارد، زیرا توزیع ارز با نرخ‌های متعدد، عامل بی‌ثباتی بازار، رانت (ویژه‌خواری) و فساد است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بار اصلی برنامه‌ریزی، تدبیر و اجرای این اصلاح ساختاری بر عهده دولت بوده، بنابر این، همکاری همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها با دولت در این زمینه، لازم و ضروری است.

آیت‌الله آملی لاریجانی، اقناع نخبگان و عموم مردم درباره ضرورت و روش اجرای این جراحی اقتصادی را مهم خواند و اظهار داشت: بررسی دقیق و کارشناسی زمان‌بندی اجرای این جراحی اقتصادی با توجه به وضع کشور و پیش‌بینی تمهیدات برای حمایت از معیشت مردم، از مقدمات مهم در اجرای این طرح است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بی‌تردید اجرای این طرح به اقتصاد کشور تکانه‌هایی وارد خواهد کرد و باید با تمهیدات، مانع فشار بر معیشت مردم شد، گفت: باید به این پرسش، پاسخ داد که آیا یارانه پرداختی به مردم می‌تواند مابه‌التفاوت افزایش قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی و کالا‌های دیگر را جبران کند؟

آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه انتظار می‌رود همه مسئولان با دولت در اجرای این طرح بزرگ اقتصادی همراهی کنند، تصریح کرد: ابهاماتی که درباره ضرورت و همچنین ساز و کار اجرای این طرح وجود دارد، باید برای نخبگان و مردم، روشن شود. دولت باید با استفاده از نظرات کارشناسی، آسیب‌های اجرای این طرح را کاهش دهد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان با تأکید بر اینکه یقین داریم رئیس جمهور محترم با عزم و اراده برای این اقدام مهم اقتصادی پیش‌قدم شده است، اظهار داشت: امیدواریم که همه نهاد‌ها اعم از مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، مجمع تشخیص و دیگران به دولت کمک کنند تا این طرح را با موفقیت به انجام رساند.