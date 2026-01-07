

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، محمد مهدی اسماعیلی در گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در حسینیه جماران با اشاره به اینکه سردار دلها یک شخصیت بی نظیر،مدافع حرم،بود گفت: با مجاهدت های شهید سلیمانی پرچم محبین اهل بیت در جهان اسلام بالاست.

وی افزود: پیام رهبری در روز شهادت سردار سلیمانی آکنده از مهر و عاطفه این شهید با رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.

وزیر سابق فرهنگ وارشاد اسلامی دولت سیزدهم گفت: حاج قاسم حبهه بزرگی را در کشورهای عراق، سوریه، لبنان و یمن ایجاد کرد و کنون نیز راه مقاومت ادامه دارد.

اسماعیلی افزود: علی رغم همه دسیسه‌های دشمن بر جمهوری اسلامی ایران به برکت ولایت فقیه و مردم بصیر تمامی توطئه ها خنثی می شود.

وی همچنین به شهید رئیسی اشاره کرد و گفت: : مردم خراسان حنوبی با حضور در مراسم تشییع شهید نشان دادند که محبت ویژه ای به شهید دارند و وداعی باشکوه را به نمایش گذاشتند.

وزیر سابق فرهنگ وارشاد اسلامی دولت سیزدهم به سالگرد فقیه پارسا،جاهد نستوه، فیلسوف عالی مقام مرحوم علامه مصباح یزدی اشاره کرد وگفت: کسی که حکمت نظری را با حکمت عملی در هم امیخت و حصاری را برای جوانان این مرز و بوم در برابر تهاجم گسترده غربی ایجاد کرد.