جمعی از ورزشکاران یزدی با تصریح به نقش دشمن در ایجاد آشوب و هرج و مرج، تنها راه رفع مشکلات را اتحاد و همدلی و نه گفتن به بیگانگان و جریانات آشوب طلب دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد چند روزی است که دشمنان کشور با اغتشاش و تخریب اموال عمومی در صدد به آشوب کشاندن جامعه هستند.

دراین میان ورزشکاران متعهد استان به عنوان یکی از قشر‌های تاثیر گذار جامعه اگر چه مطالبه گری آگاهانه را حق مردم می‌دانند، اما تاکید دارند که اعتراض با اغتشاش نسبتی ندارد.

ورزشکاران بعد از سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی و تجاوز نظامی دشمن معتقدند همدردی و دلسوزی بیگانگان چیزی جز فریب دوباره ملت ایران نیست.

ورزشکاران تاکید دارند کلید رفع بسیاری از مشکلات کنونی کشور، اتحاد و همبستگی همه اقوام زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی است نه گوش فرادادن به دستورات بیگانگان و اجانب.