به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مهم‌ترین بازی هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران، تیم گروه بهمن در آبادان به مصاف پالایش نفت این شهر رفت و با نتیجه ۸۴ بر ۷۵ به پیروزی رسید.

نتایج هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال بانوان به شرح زیر است:

کاسپین تهران ۷۵ - ستاد ملی گاز ۷۳

قهوه باتسام مشهد ۶۳ - استقلال تهران ۸۸

آکادمی سحر ۸۸ - آکادمی نیکا ۵۴

پالایش نفت آبادان ۷۵ - گروه بهمن ۸۴