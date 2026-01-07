پخش زنده
امروز: -
تیمهای بسکتبال بانوان آکادمی سحر و گروه بهمن در هفته چهاردهم لیگ برتر برابر حریفان خود به برتری رسیدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مهمترین بازی هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران، تیم گروه بهمن در آبادان به مصاف پالایش نفت این شهر رفت و با نتیجه ۸۴ بر ۷۵ به پیروزی رسید.
نتایج هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال بانوان به شرح زیر است:
کاسپین تهران ۷۵ - ستاد ملی گاز ۷۳
قهوه باتسام مشهد ۶۳ - استقلال تهران ۸۸
آکادمی سحر ۸۸ - آکادمی نیکا ۵۴
پالایش نفت آبادان ۷۵ - گروه بهمن ۸۴