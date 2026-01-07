به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بر این اساس و با رأی معتمدان، اعضای اصلی و علی البدل هیئت اجرائی انتخابات میان دوره‌ای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری مرکز حوزه انتخابیه استان آذربایجان شرقی به شرح ذیل انتخاب شدند.

آقایان محمدحسن آل هاشم، علی نواداد، صمد حضرتی، علیرضا سلیمانی، احدبهشتی اصل، نعمت اله پایان، محمد ارشد و خانم سودابه داوران اعضای اصلی و آقایان میرکلام سیدی، سیدغفارحسینی، حسن علیمحمدی، غلامرضا حسن زاده و حسن پورمیسور نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت اجرائی انتخابات میان دوره‌ای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری مرکز حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی انتخاب شدند.