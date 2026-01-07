پخش زنده
مسابقات قهرمانی پارک تیراندازی منطقه ۳ کشور در سالن تیراندازی مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولان خراسان رضوی گفت: این مسابقات با حضور ۳۵ تیرانداز برتر از استان های خراسان رضوی شمالی و گلستان برگزار می شود.
محمد مهدی آخوندی افزود: این مسابقات در دو ماده تفنگ و تپانچه بادی انجام می شود که در ماده تفنگ بادی این مسابقات در ۵ کلاس و در رشته تپانچه در دو کلاس برگزار می شود.
وی ادامه داد: مسابقات پاراتیراندازی قهرمانی کشور در ۸ منطقه مختلف برگزار می شود.
نفرات برتر این رقابت ها به مسابقات قهرمانی پاراتیراندازی کشور که نیمه اول بهمن ماه در تهران برگزار می شود راه پیدا خواهند کرد.