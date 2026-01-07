پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان رضوی گفت: با اتحاد و انسجام ملی و برنامهریزی صحیح میتوان در برابر توطئههای دشمنان ایستاد و مشکلات کشور را حل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سردار یوسفعلیزاده در سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی که با حضور اقشار مردم در مصلی امام خمینی بجنورد برگزار شد، گفت: مردم ایران با بصیرت و آگاهی، همواره سخن خیرخواهان را میشنوند و تحت تأثیر جنگ روانی و القای دشمنان قرار نمیگیرند.
سردار یوسفعلیزاده، در این مراسم با تأکید بر لزوم شناخت راههای دشمن و شیوههای نفوذ آنان بر افکار عمومی خاطر نشان کرد: نباید اجازه داد دشمن مشکلات کشور را به نفع خود مصادره کند.
اجرای برنامههای فرهنگی و تبیین جایگاه والای شهید حاج قاسم سلیمانی از دیگر بخشهای این مراسم بود که با استقبال پرشور مردم همراه شد.
فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی با بیان اینکه اخلاص، مهمترین عامل محبوبیت و ماندگاری شهید حاج قاسم سلیمانی است، گفت: این شهید والامقام تمام عمر خود را در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه سپری کرد و امروز به الگویی ماندگار برای ملت ایران و همه ملتهای آزادی خواه جهان تبدیل شده است.
سردار اکبری با تأکید بر ضرورت ادامه راه شهدا گفت: همه ما وظیفه داریم رهرو راه شهدای بزرگ اسلام و انقلاب باشیم و در مسیر دفاع از ارزشها و آرمانها ثابتقدم بمانیم