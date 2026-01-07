پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی لرستان گفت: ۳ دستگاه تریلر حامل انواع کالای قاچاق به ارزش ۲۴ میلیارد تومان در استان توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس پلیس امنیت اقتصادی لرستان در محل توقیف سه دستگاه تریلر در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: در پی کسب اطلاعات و هوشیاری مأموران پلیس امنیت اقتصادی لرستان و در چارچوب اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سه دستگاه تریلر کانتینردار حامل محمولهای انبوه از کالاهای قاچاق و فاقد مجوز در محورهای مواصلاتی استان شناسایی و متوقف شدند.
حسین سپهوند با بیان اینکه ارزش کالاهای کشفشده بر اساس نظر کارشناسان حدود ۲۴ میلیارد تومان برآورد شده است، تصریح کرد: در این عملیات، سه نفر نیز دستگیر و پس از تکمیل فرایند قانونی و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل بعدی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان لرستان با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله قاطع با اخلالگران اقتصادی، خاطرنشان کرد: نیروهای پلیس با استفاده از همه ظرفیتهای اطلاعاتی و همچنین همکاری و مشارکت ارزشمند مردم، اجازه نخواهند داد سودجویان با برهمزدن نظم بازار به منافع و اقتصاد کشور آسیب وارد کنند.