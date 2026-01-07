معاون اقتصادی استاندار قزوین اعلام کرد: با اقدامات انجام‌شده در حوزه تأمین و توزیع کالا‌های اساسی، نگرانی در زمینه عرضه این اقلام وجود ندارد و طی روز‌های آینده آرامش در بازار برقرار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، صفی خانی در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ گفت: در روز‌های اخیر ۲۲۸ تن روغن به بازار تزریق شده و ۱۰ هزار تن روغن خام نیز در کارخانه صنایع غذایی کوروش (برند‌های اویلا و فامیلا) در حال فرآوری است. این واحد تولیدی به‌صورت سه شیفت فعالیت می‌کند و کالا‌ها به‌طور مویرگی در سطح استان توزیع می‌شوند.

وی افزود: نهاده‌های دامی نیز بدون مشکل تأمین شده و امروز ۷۱۵ مورد خرید در سامانه بازارگاه ثبت و در حال انتقال به استان است.

معاون اقتصادی استاندار گفت: استان قزوین با چهار میلیون قطعه جوجه‌ریزی، دو برابر نیاز داخلی خود را تأمین کرده و مشکلی در تولید وجود ندارد.

صفی‌خانی افزود: کارگروه اقتصادی استان با محوریت فرمانداران تشکیل شده و وظیفه تأمین، توزیع و نظارت بر بازار را بر عهده دارد.

وی گفت: با تثبیت نرخ‌های جدید و عرضه کالا بر اساس قیمت‌های مصوب، در یکی دو هفته آینده ثبات کامل در بازار ایجاد خواهد شد و نظارت‌ها به‌صورت مستمر و دقیق ادامه خواهد یافت.