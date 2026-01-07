به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان عباس رخشان ۱۷ دی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اثر بارندگی‌های دو هفته گذشته، میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی شهرستان بم بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: حدود ۳۰ رشته قنات دچار آسیب شده و نزدیک به ۱۰۰ هکتار از باغات کشاورزان به دلیل ورود سیلاب و گل‌ولای دچار مشکل شده که نیاز به عملیات پاکسازی و بازسازی دارند.

مدیر جهاد کشاورزی بم با اشاره به خسارات وارده به بخش دام گفت: در یکی از محل‌های نگهداری دام به دلیل استحکام ناکافی سازه، بخشی از ساختمان تخریب و تعدادی از دام‌ها تلف شده‌اند.

وی بیان کرد: همچنین حدود ۱۵۰ کیلومتر از کانال‌های آبیاری شهرستان دچار آسیب شده و دو باب استخر ذخیره آب نیز بر اثر شدت سیلاب تخریب شده است.

رخشان افزود: تمامی خسارت‌ها احصا و برای بررسی و دریافت اعتبارات جبران به استان ارسال شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بم ضمن شکرگزاری بابت بارش‌های اخیر، اظهار کرد: پس از چند سال خشکسالی، این بارندگی‌های مطلوب موجب امیدواری در میان کشاورزان شده و ان‌شاءالله سال زراعی پرآب و پربرکتی را پیش رو خواهیم داشت.