مدیر جهاد کشاورزی بم از وارد شدن خسارت سنگین به بخش کشاورزی این شهرستان در پی بارندگیهای اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان عباس رخشان ۱۷ دی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اثر بارندگیهای دو هفته گذشته، میزان خسارت وارده به بخش کشاورزی شهرستان بم بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی افزود: حدود ۳۰ رشته قنات دچار آسیب شده و نزدیک به ۱۰۰ هکتار از باغات کشاورزان به دلیل ورود سیلاب و گلولای دچار مشکل شده که نیاز به عملیات پاکسازی و بازسازی دارند.
مدیر جهاد کشاورزی بم با اشاره به خسارات وارده به بخش دام گفت: در یکی از محلهای نگهداری دام به دلیل استحکام ناکافی سازه، بخشی از ساختمان تخریب و تعدادی از دامها تلف شدهاند.
وی بیان کرد: همچنین حدود ۱۵۰ کیلومتر از کانالهای آبیاری شهرستان دچار آسیب شده و دو باب استخر ذخیره آب نیز بر اثر شدت سیلاب تخریب شده است.
رخشان افزود: تمامی خسارتها احصا و برای بررسی و دریافت اعتبارات جبران به استان ارسال شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بم ضمن شکرگزاری بابت بارشهای اخیر، اظهار کرد: پس از چند سال خشکسالی، این بارندگیهای مطلوب موجب امیدواری در میان کشاورزان شده و انشاءالله سال زراعی پرآب و پربرکتی را پیش رو خواهیم داشت.