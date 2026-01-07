پخش زنده
امروز: -
رویترز نوشت: دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا به قانونگذاران جمهوریخواه هشدار داده است که در صورت شکست حزب جمهوریخواه در انتخابات میاندورهای کنگره در سال ۲۰۲۶، دموکراتها بار دیگر روند استیضاح او را کلید خواهند زد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ خبرگزاری رویترز در قالب گزارشی اضافه کرد: ترامپ در نشستی با نمایندگان جمهوریخواه در واشنگتن گفت: «باید در انتخابات میاندورهای پیروز شوید، چون اگر پیروز نشویم آنها قطعاً دلیلی برای استیضاح من پیدا میکنند؛ من استیضاح میشوم.» او این سخنان را در حالی بیان کرد که جمهوریخواهان با اختلافی اندک کنترل مجلس نمایندگان را در اختیار دارند.
این گزارش افزود: ترامپ در آستانه انتخابات نوامبر که میتواند برنامههای او را با بنبست روبهرو و راه را برای تحقیقات کنگره هموار کند، از همحزبیهایش خواست اختلافات داخلی را کنار بگذارند و سیاستهای او در حوزههایی، چون مسائل جنسیتی، سلامت و سلامت انتخابات را برای افکار عمومی توضیح دهند؛ افکاری که به گفته وی بهشدت از هزینههای بالای زندگی ناراضی هستند.
در ادامه آمده است: رئیسجمهور آمریکا اذعان کرد که معمولاً حزبی که پیروز انتخابات ریاستجمهوری میشود، در انتخابات میاندورهای کرسی از دست میدهد، اما ابراز امیدواری کرد جمهوریخواهان این بار برخلاف روند تاریخی، «پیروزی حماسی» رقم بزنند.
این گزارش اضافه کرد: ترامپ در این نشست اظهارات محدودی درباره هزینههای زندگی و تورم مطرح کرد و تلاش کرد این مشکلات را به دموکراتها نسبت دهد. او در عوض از نمایندگان خواست بر رشد بازار سهام آمریکا تمرکز کنند و آن را دستاورد دولت خود بدانند.
در ادامه گزارش آمده است: ترامپ که در دوره نخست ریاستجمهوری خود دو بار از سوی مجلس نمایندگان تحت کنترل دموکراتها استیضاح شده بود، یادآور شد که سنا در هر دو مورد او را تبرئه کرده است. با این حال، برخی دموکراتهای مجلس نمایندگان از هماکنون طرحهایی برای استیضاح دوباره ترامپ در دوره دوم مطرح کردهاند؛ اتهاماتی که کاخ سفید آنها را رد میکند.
این گزارش میافزاید: جمهوریخواهان مجلس نمایندگان اگرچه تاکنون همراهی گستردهای با ترامپ نشان دادهاند و بخش مهمی از اختیارات کنگره را به دولت واگذار کردهاند، اما نشانههایی از اختلاف و استقلال نیز دیده میشود؛ از جمله تلاش احتمالی برای لغو وتوی ترامپ درباره برخی پروژههای زیرساختی.
این گزارش در پایان مینویسد: تمامی کرسیهای مجلس نمایندگان و یکسوم کرسیهای سنا در انتخابات نوامبر به رقابت گذاشته میشود و این انتخابات میتواند مسیر سیاسی ترامپ، میزان قدرت اجرایی او و احتمال مواجههاش با استیضاح دوباره را بهطور جدی تحت تأثیر قرار دهد.