به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سعید مطلبی ادامه داد: پس از اتمام این بخش، محوطه‌ طرح به طور کامل در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت تا اقدامات تکمیلی و بهره‌برداری انجام شود.

وی افزود: با توجه به جایگاه فرهنگی و گردشگری مقبره‌الشعرا، برنامه‌ریزی‌هایی برای ارائه‌ خدمات ویژه در ایام نوروز در حال اجرا است. همچون سال‌های گذشته، کمپ گردشگری نوروزی در این محل برپا خواهد شد تا میزبان شایسته‌ای برای گردشگران نوروزی باشد.

مطلبی اظهار کرد: تنها ۵ درصد باقی‌مانده از طرح، شامل جزئیات اجرایی و تکمیلی است و در سال جاری، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده است.